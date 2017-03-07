Индиан-Уэллс. Стаховский и Марченко стартуют в квалификации

Два представителя Украины Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Илья Марченко получил 10-й номер «посева» и начнет борьбу матче против россиянина Теймураза Габашвили.
Что касается Стаховского, то у него 11-й номер «посева» и встреча с итальянцем Федерико Гайо.
Оба матча начнутся не раньше 02:00 по киевскому времени.
В основной сетке мужского турнира сыграет Александр Долгополов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.