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Индиан-Уэллс. Стаховский и Марченко стартуют в квалификации

Два украинца попытаются пробиться в основную сетку

  • 07.03.2017 21:11
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Два представителя Украины Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Илья Марченко получил 10-й номер «посева» и начнет борьбу матче против россиянина Теймураза Габашвили.

Что касается Стаховского, то у него 11-й номер «посева» и встреча с итальянцем Федерико Гайо.

Оба матча начнутся не раньше 02:00 по киевскому времени.

В основной сетке мужского турнира сыграет Александр Долгополов.

Источник — Sport.ua

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