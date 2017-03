Ставки на спорт. День 2-1. Играем квалификацию Индиан-Уэллса

Начало дня не задалось, все три ставки ушли в минус, поэтому окончание вечера в Сантьяго будем «догонять» победой Симоне Болелли над соотечественником – Алессандро Джанесси.

Также продолжаем играть женскую квалификацию Индиан-Уэллса. Напомню, осталось довыиграть 9 центов. Поставлено на 4 матча, но как только игра пойдет в мою сторону, воспользуемся cash out (вывод денег по ходу игры).

Sachia Vickery vs Tatjana Maria. П1 за 2,2 на 0,2

Maria Sakkari vs Mariana Duque Marino. П2 за 2,25 на 0,2

Mandy Minella vs Tereza Martincova. П2 за 2,5 на 0,2

Jacqueline Cako vs Sara Sorribes Tormo. П1 за 2,75 на 0,2

Ну и начинаем мужскую квалификацию Индиан-Уэллса. Тут сразу же две рисковые ставки. Посмотрим, что из этого выйдет.

Denis Istomin vs Dennis Novikov. П2 за 3,75 на 0,2

Nikoloz Basilashvili vs Matthew Ebden. П2 за 3 на 0,2

Alex De Minaur vs Go Soeda. П1 за 1,66 на 1

Tim Smyczek vs Henri Laaksonen. П1 за 1,44 на 4