Ставки на спорт. День 2. Сантьяго, квалификация ИУ и итог первого дня

Фух, ну и тяжелый вечер, переходящий в ночь вчера был. 25 ставок на женскую квалификацию Индиан-Уэллса.
К сожалению, придерживаться системы на 100% не получилось, из-за огромного обилия матчей, но, тем не менее, в необходимый плюс выйти удалось.
Индиан-Уэллс, квалификация, женщины. 25 ставок: +12=0-13 (12 зашло, 13 нет). Учитывая то, что я играю догоном – это хороший результат. Итого: +1,89 или 9% к банку.
Расписывать все ставки, особенно, когда их много, оказалось утомительным занятием, поэтому просто добавлю скрин-шот с рабочей таблицы:
Цель на женскую квалификацию +1,98, поэтому сегодня вечером будем «догонять» 9 центов. Жадничать не надо. Как расписано – так и играем.
И в 21:00 начинается мужская квалификация. Будет еще та веселуха. Заодно поболее за Стаховского и Марченко, или против.
В 16:30 начинается игровой день на «челленджере» в Сантьяго. Там пока баланс следующий: 3 ставки +2=0-1, +0,32 или 0,16%.
Неудобно, конечно, что три из четырех нужных матчей играют в одно время. Будем бороться! :)
Ставки на 07.03
1. Rogerio Dutra Silva vs Jordi Samper-Montana. П2 за 4,5 на 0,2
2. Taro Daniel vs Federico Coria. П2 за 4,5 на 0,2
3. Arthur De Greef vs Ruben R Hidalgo. П2 за 2,2 на 0,85
Автор — Прогнозист Любитель, Sport.ua
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