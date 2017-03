Ставки на спорт. День 2. Сантьяго, квалификация ИУ и итог первого дня

Фух, ну и тяжелый вечер, переходящий в ночь вчера был. 25 ставок на женскую квалификацию Индиан-Уэллса.

К сожалению, придерживаться системы на 100% не получилось, из-за огромного обилия матчей, но, тем не менее, в необходимый плюс выйти удалось.

Индиан-Уэллс, квалификация, женщины. 25 ставок: +12=0-13 (12 зашло, 13 нет). Учитывая то, что я играю догоном – это хороший результат. Итого: +1,89 или 9% к банку.

Расписывать все ставки, особенно, когда их много, оказалось утомительным занятием, поэтому просто добавлю скрин-шот с рабочей таблицы:

Цель на женскую квалификацию +1,98, поэтому сегодня вечером будем «догонять» 9 центов. Жадничать не надо. Как расписано – так и играем.

И в 21:00 начинается мужская квалификация. Будет еще та веселуха. Заодно поболее за Стаховского и Марченко, или против.

В 16:30 начинается игровой день на «челленджере» в Сантьяго. Там пока баланс следующий: 3 ставки +2=0-1, +0,32 или 0,16%.



Неудобно, конечно, что три из четырех нужных матчей играют в одно время. Будем бороться! :)

Ставки на 07.03

1. Rogerio Dutra Silva vs Jordi Samper-Montana. П2 за 4,5 на 0,2

2. Taro Daniel vs Federico Coria. П2 за 4,5 на 0,2

3. Arthur De Greef vs Ruben R Hidalgo. П2 за 2,2 на 0,85