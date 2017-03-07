Минувшей ночью в Сан-Пауло завершился последний турнир девятой недели соревнований, поэтому самое время подвести итог. Тем более, что нам снова есть чему порадоваться.

ATP

DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS. Победитель – Энди Маррей. Парный разряд – Рохер/Тэкау

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Турнир в Дубае стал одним из самых представительных на минувшей неделе, хоть и не таким мощным, какими будут американские «мастерсы» в марте. Тем не менее, первая ракетка мира Энди Маррей выступил в ОАЭ. Он же и выиграл соревнование, сорвав куш в полмиллиона долларов США.

В финале шотландец обыграл уже слегка подзабытого Фернандо Вердаско – 6:3, 6:2. В четвертьфинале Маррэй едва не вылетел от Филиппа Кольшрайбера, отыграв несколько матч-болов во втором сете. 20:18 – счет тай-брейка второго сета в пользу британца!

Из украинцев на турнире выступал только Сергей Стаховский, но и он не надолго задержался, вылетев в первом раунде квалификации от малоизвестного ирландца Джеймса МакГи.

ABIERTO MEXICANO TELCEL. Победитель – Сэм Куэрри. Парный разряд – Дж. Маррэй/Соарес

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

В Мексике выступал Александр Долгополов, но, во-первых, он был после травмы, а во-вторых, ему не повезло с жеребьевкой. Киевлянин попытался навязать борьбу Марину Чиличу и даже выиграл у него сет, но на третью, решающую партию сил украинцу не хватило – 3:6, 6:4, 0:6.

Помимо Чилича, из «старой братии» в Акапулько выступали Джокович, Надаль, Иснер, но относительно удачно удалось выступить только Рафе, дошедшему до финала.

Джокович покинул турнир в четвертьфинале, проиграв Кирьосу, а Иснер вообще вылетел в первом круге от Стива Джонсона.

А победу в Акапулько одержал американец Сэм Куэрри, обыгравший Надаля 6:3, 7:6(3).

BRASIL OPEN. Победитель – Пабло Куэвас. Парный разряд – Са/Дутра Силва

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

А вот кому не повезло с погодой, так это участникам бразильского турнира. Матчи постоянно прерывались из-за дождя, а финал пришлось играть не только два дня, но еще и несколькими кусочками в день. Намучались, в общем.

Уругваец Пабло Куэвас завоевал титул и установил своеобразное достижение – третий выигранный турнир подряд в Сан-Пауло.

В финале Куэвас обыграл испанца Рамоса-Виньоласа – 6:7(3), 6:4, 6:4. Видно, что соперники уже сильно измучались. Посмотрите финальную подачу Куэваса:

WTA

ABIERTO MEXICANO TELCEL. Победитель – Леся Цуренко. Парный разряд – Юрак/Родионова

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Дождались! Леся Цуренко выигрывает свой третий турнир в карьере. Украинка победила в Акапулько, обыграв по ходу трех лучших теннисистов «посева» - Лючич-Барони, Младенович и Остапенко.

Начала турнирный путь Леся с победы над победительницей квалификации Хлоей Паке, дальше была Юлия Гергес (немка прошла Катерину Бондаренко в первом раунде), Елена Остапенко, Лючич-Барони, а в финале повержена француженка Кристина Младенович.

Таким образом, Цуренко имеет 100%-ный показатель побед в финалах – 3 из 3. Хорошая традиция, Леся!

ALYA WTA MALAYSIAN OPEN. Победитель – Эшли Барти. Парный разряд – Барти/Дэльаква

После победы на турнире в Дубае Элина Свитолина отправилась в Малайзию защищать прошлогодний титул. К сожалению, сил юной харьковчанки на второй мощный турнир подряд не хватило, Элина снялась после первого круга, хотя сетка благоволила ей.

Свитолина в первом круге обыграла Янг Су из квалификации, а затем снялась перед матчем второго раунда против Нао Хибино, которая перед этим прошла Марину Заневскую, представляющую ныне Бельгию. Будем надеяться, что отказ от выступления в Куала-Лумпур носит тактический характер перед стартом в Индиан-Уэллсе.

В основной сетке также выступали Катарина Завацкая и Катерина Козлова, но обе вылетели в первом круге. Сестры Киченок также уступили на старте турнира в парном разряде.

Победный дубль в Малайзии сделала австралийка Эшли Барти, победившая сразу в двух разрядах.