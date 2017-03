Блог о ставках. День 1-2. Пока минус, начинаем догонять

Учитывая то, что в день блог может обновляться несколько раз, то я буду использовать заголовки типа День 1-2 (первый день, второй выпуск). Все записи блога можно найти по тегу беттинг

Что ж, первая ставка оказалась не очень удачной, хоть и шансы были. Жанвер вел в первом сете 4:1, но уступил на тай-брейке. Ну а во втором сете проиграл 4:6.

Дальше порция ставок для матчей, которые начинаются в 21:00.

Догон на турнире в Сантьяго, и старт квалификации у женщин в Индиан-Уэллсе.

2. Maximo Gonzalez vs Gerald Melzer. П1 за 2,1 на 0,7

3. Caroline Dolehide vs Tatjana Maria. П1 за 1,83 на 0,4

4. Elise Mertens vs Sachia Vickery. П2 за 3 на 0,2

5. Grace Min vs Sara Sorribes Tormo. П1 за 2,2 на 0,3

6. Jamie Loeb vs Marina Erakovic. П1 за 1,33 на 0,8

7. Natalia Vikhlyantseva vs Jacqueline Cako. П2 за 6 на 0,2

8. Shuai Peng vs Alison Van Uytvanck. П2 за 3,25 на 0,2.

Болеем вместе :)

Все ставки дня (06.03):

1. Maxime Janvier vs Nicolas Kicker. П1 за 2,62 на 0,25.

Стартовый банк: 20 у.е.

Баланс: -0,25