Леся ЦУРЕНКО: «Три финала – три победы. 100% результат»

Украинская теннисистка Леся Цуренко, ставшая победительницей турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько прокомментировала свою победу:



«Я очень счастлива так удачно начать сезон. Я дошла до полуфинала в Хобарте, а теперь завоевала титул здесь, в Акапулько.



Три финала- три победы. Этот 100% процентный результат делает меня счастливой. Я очень довольна результатом, выиграть турнир здесь — просто потрясающе.



Это был очень трудный матч. Я чувствовала себя очень комфортно в первом сете, но во втормо я немного занервничала. Моя соперница заиграла лучше, а я стала задумываться о том, что я смогу выиграть титул, и мысли об этом заставляли меня нервничать.



Кристина заставила меня играть в свой лучший теннис, потому что она очень много атаковала. Но я была сфокусирована на собственной игре и старалась делать все, что было в моих силах. Я очень рада, что выиграла» — цитирует Цуренко официальный сайт WTA.