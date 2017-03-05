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Дубай. Энди Маррей выиграл финал у Вердаско

Британец справился с испанцем в двух сетах

  • 05.03.2017 10:12
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Дубай. Энди Маррей выиграл финал у Вердаско

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, в двух сетах взял верх над испанцем Фернандо Вердаско, занимающим 35-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в финале турнира в Дубае.

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время 29-летний Маррей сделал два эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 33-летний Вердаско четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 12:2 в пользу представителя Великобритании.

За победу на соревнованиях Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей получит 500 рейтинговых очков и $523,330 призовых.

Источник — Gotennis.ru

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