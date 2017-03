Под контролем нашей теннисистки прошел стартовый сет финала. Всего один гейм на своей подаче защитила француженка, при этом не заработав ни одного брейкпоинта.



.@LTsurenko races through the opening set vs Mladenovic 6-1! #AMT2017 pic.twitter.com/uJb7VndLQz