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Акапулько. Леся Цуренко выиграла третий титул WTA в карьере

Вторая ракетка Украины — чемпионка на соревнованиях в Мексике

  • 05.03.2017 08:03
  • 538 просмотров
  • 4 комментария
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www.facebook.com/lesia.tsurenko
© www.facebook.com/lesia.tsurenko
Под контролем нашей теннисистки прошел стартовый сет финала. Всего один гейм на своей подаче защитила француженка, при этом не заработав ни одного брейкпоинта. 
 
 
Во втором сете девушки поочередно обменивались брейками и только в девятом гейме Младенович удалось остановить эту тенденцию (5-4). Цуренко также защищает подачу, а затем реализует скрытые матчболы. С первой же попытки украинка успешно подает на победу и выигрывает свой третий титул в карьере. 
 

 

Ранее Леся Цуренко дважды доходила до финалов на турнирах WTA International и оба раза становилась чемпионкой (Стамбул-2015, Гуанчжоу-2016). Напомним, что в январе на турнире в Хобарте Цуренко не смогла побороться за путевку в финал из-за проблем со здоровьем и снялась с полуфинального матча. 
 
Цуренко приносит очередную награду в копилку украинского тенниса в этом сезоне. В 2017 году чемпионами на турнирах ATP и WTA уже стали Ольга Савчук (парный титул WTA International в Хобарте), Александр Долгополов (ATP 250 в Буэнос-Айресе) и Элина Свитолина (WTA International в Тайбэе и WTA Premier 5 в Дубае).

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    wasj167
      wasj167, 05.03.2017 08:09
    +3
    Мо лод чин ка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С у п е р !!!!!!!!!!!!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 05.03.2017 08:10
    +3
    Українська мексиканочка, вітаю з першим титулом в цьому сезоні
    1 сет без шенсів, другий валідол на нашуКористь....Старт сезону у наших дівчаток просто СУПЕР
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 05.03.2017 08:13
    +2
    Уважаемые каналы а может все таки задумаетесь и будете показывать теннис???
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 05.03.2017 08:22
    0
    Юрий Алпатов, 05.03.2017 08:13
    Уважаемые каналы а может все таки задумаетесь и будете показывать теннис???
    Добро що хоть фото з Акапулько запостили А то могло і того не бути.
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