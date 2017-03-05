Под контролем нашей теннисистки прошел стартовый сет финала. Всего один гейм на своей подаче защитила француженка, при этом не заработав ни одного брейкпоинта.



Во втором сете девушки поочередно обменивались брейками и только в девятом гейме Младенович удалось остановить эту тенденцию (5-4). Цуренко также защищает подачу, а затем реализует скрытые матчболы. С первой же попытки украинка успешно подает на победу и выигрывает свой третий титул в карьере.

Ранее Леся Цуренко дважды доходила до финалов на турнирах WTA International и оба раза становилась чемпионкой (Стамбул-2015, Гуанчжоу-2016). Напомним, что в январе на турнире в Хобарте Цуренко не смогла побороться за путевку в финал из-за проблем со здоровьем и снялась с полуфинального матча.

Цуренко приносит очередную награду в копилку украинского тенниса в этом сезоне. В 2017 году чемпионами на турнирах ATP и WTA уже стали Ольга Савчук (парный титул WTA International в Хобарте), Александр Долгополов (ATP 250 в Буэнос-Айресе) и Элина Свитолина (WTA International в Тайбэе и WTA Premier 5 в Дубае).