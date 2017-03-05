Под контролем нашей теннисистки прошел стартовый сет финала. Всего один гейм на своей подаче защитила француженка, при этом не заработав ни одного брейкпоинта.
.@LTsurenko races through the opening set vs Mladenovic 6-1! #AMT2017 pic.twitter.com/uJb7VndLQz— WTA (@WTA) 5 марта 2017 г.
Во втором сете девушки поочередно обменивались брейками и только в девятом гейме Младенович удалось остановить эту тенденцию (5-4). Цуренко также защищает подачу, а затем реализует скрытые матчболы. С первой же попытки украинка успешно подает на победу и выигрывает свой третий титул в карьере.
.@LTsurenko captures @AbiertoTelcel title!— WTA (@WTA) 5 марта 2017 г.
Tops Mladenovic 6-1, 7-5! pic.twitter.com/mbxTQ1KCFy
Ранее Леся Цуренко дважды доходила до финалов на турнирах WTA International и оба раза становилась чемпионкой (Стамбул-2015, Гуанчжоу-2016). Напомним, что в январе на турнире в Хобарте Цуренко не смогла побороться за путевку в финал из-за проблем со здоровьем и снялась с полуфинального матча.
Цуренко приносит очередную награду в копилку украинского тенниса в этом сезоне. В 2017 году чемпионами на турнирах ATP и WTA уже стали Ольга Савчук (парный титул WTA International в Хобарте), Александр Долгополов (ATP 250 в Буэнос-Айресе) и Элина Свитолина (WTA International в Тайбэе и WTA Premier 5 в Дубае).
Источник — Большой теннис Украины
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1 сет без шенсів, другий валідол на нашуКористь....Старт сезону у наших дівчаток просто СУПЕР
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