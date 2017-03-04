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Винус УИЛЬЯМС: «Хочу выступить на Играх в Токио вместе с сестрой»

Американская теннисистка не спешит зачехлять ракетку

  • 04.03.2017 11:54
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news18.com. Винус Уильямс
© news18.com. Винус Уильямс

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису американка Винус Уильямс заявила, что намерена продолжать карьеру в течение долгого времени и хочет выступить на Олимпийских играх 2020 года вместе с сестрой Сереной.

«Я планирую играть в теннис еще очень долгое время. До сих пор это является моей сильной мечтой. Я очень люблю личные вызовы, а проблемы только мотивируют меня», - сказала старшая из сестер Уильямс.

Спортсменка также прокомментировала свое возможное участие в Играх 2020 года вместе с сестрой Сереной.

«Выступить на Играх в Токио вместе с сестрой - моя абсолютная мечта. Ведь Серена является идеальным партнером. Мне бы понравилось это», - добавила 36-летняя спортсменка.

Источник — ТАСС

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