Винус УИЛЬЯМС: «Хочу выступить на Играх в Токио вместе с сестрой»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису американка Винус Уильямс заявила, что намерена продолжать карьеру в течение долгого времени и хочет выступить на Олимпийских играх 2020 года вместе с сестрой Сереной.

«Я планирую играть в теннис еще очень долгое время. До сих пор это является моей сильной мечтой. Я очень люблю личные вызовы, а проблемы только мотивируют меня», - сказала старшая из сестер Уильямс.

Спортсменка также прокомментировала свое возможное участие в Играх 2020 года вместе с сестрой Сереной.

«Выступить на Играх в Токио вместе с сестрой - моя абсолютная мечта. Ведь Серена является идеальным партнером. Мне бы понравилось это», - добавила 36-летняя спортсменка.