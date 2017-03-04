ЦУРЕНКО: «У меня есть опыт матчей с Младенович, знаю как с ней играть»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход в финал на турнире WTA в Мексике.



«Для меня это было очень неожиданно, что Лючич-Барони снялась с матча. На корте я была действительно в шоке, когда она объявила о своем решении. Я бы хотела провести полноценный матч, но такие вещи случаются. Желаю ей скорее поправиться.



Я смотрела второй полуфинал, это был тяжелый матч для Кристины Младенович и Кристины Макхэйл. В концовке встречи сильнее сыграла Младенович. Конечно, накануне финала Кики провела больше времени на корте, но это не всегда большое преимущество для соперника. Иногда, когда ты играешь длительные матчи, то становишься сильнее, лучше чувствуешь корт, хорошо понимаешь, что делать с мячом. Посмотрим, как сложится завтра. Надеюсь, физически я буду чувствовать себя свежее.



У меня есть опыт матчей с Младенович, поэтому я знаю как с ней играть. У меня были и победы в наших матчах, и поражение против нее в Дубае в прошлом году. Сейчас я знаю, что чувствую себя довольно хорошо и, конечно, рада провести здесь целую неделю, счастлива пройти в финал.



Турнир просто великолепный, я уже не в первый раз выступаю в Акапулько и просто наслаждаюсь атмосферой, природой, океаном. Я уверена, что все участники турнира получают большое удовольствие, находясь здесь. На этих соревнованиях ты действительно чувствуешь, какое наслаждение может приносить теннис и как отлично можно проводить время, это очень приятное место.



В этом году я чувствую себя довольно хорошо. Хотя в текущем сезоне у меня пока не получилось улучшить свой рейтинг, а моя цель - попасть в топ-30, у меня есть уверенность, что я смогу этого добиться уже скоро.



Рекорд Элины Свитолиной в рейтинге? Это потрясающие новости для всей Украины, что Свитолина заняла десятую строчку и стала первой представительницей нашей страны в десятке лучших. Это просто невероятно, я очень счастлива за Элину, что она еше и выиграла этот титул в Дубае. Свитолина - настоящий трудоголик. Думаю, ее успех поможет всему украинскому теннису», - сказала Цуренко.