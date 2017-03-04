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Акапулько. Леся Цуренко сыграет в финале!

В полуфинальном матче украинка обыграла Мирьяну Лючич-Барони

  • 04.03.2017 10:07
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btu.org.ua. Леся Цуренко
© btu.org.ua. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько.

В полуфинальном поединке киевлянка обыграла первую ракетку соревнований Мирьяну Лючич-Барони. После счета 5:0 в первом сете в пользу Цуренко, хорватская теннисистка приняла решение отказаться от борьбы из-за проблем со здоровьем.

Соперницей Цуренко по финалу будет Кристина Младенович из Франции, которая в трехсетовом поединке обыграла Кристину Макхэйл из США: 7:5, 4:6, 6:2.

Леся Цуренко в третий раз в карьере сыграет в финале турнира WTA International. Оба предыдущих финала она выиграла.

Источник — Sport.ua

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