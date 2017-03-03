Акапулько. Цуренко уже в полуфинале!

Украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Акапулько.
В четвертьфинальном поединке киевлянка обыграла третью ракетку соревнований Елену Остапенко из России – 6:3, 7:6(5).
Соперницей Цуренко по полуфиналу будет Марьяна Лючич-Барони, полуфиналистка Australian Open этого года.
Источник — Sport.ua
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Без іі впевненоі гри і хоча б однієі перемоги в квітні з Німеччиною в гостях, Украіні складно буде розраховувати на загальний успіх у протистоянні, бо сильноі пари в нас немає, тому навіть гіпотетичних двох перемог нашого лідера Світоліноі може не вистачити.
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