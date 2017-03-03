Акапулько. Цуренко уже в полуфинале!

Леся молодець, так тримати.Без іі впевненоі гри і хоча б однієі перемоги в квітні з Німеччиною в...

Перейти він зможе, просто його умовне Дженоа, не зможе заявити на ігри Чемпіонату. Тоді смисл в т...

80 х 12 = 960 тысяч долларов в год80 х 27 : 30,5 = больше 70 тысяч гривень в деньай, бедный! ай, ...

снова нагло брешет свинособака.... поребрик, тебе уже пора к чуркину, вместе с составителем твоих...

не правильно это.. я тоже иногда езжу на красный и это не дело.. а роналду публичный чел с него...

ну все очень просто обьяснить етим странам подходит росийский климат,а те кто голосовал против не...

наступило утро и ольгинские петухи из говна снова закукарекалида уж, рядом - на востоке Украины о...