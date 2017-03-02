Акапулько. Цуренко вышла в четвертьфинал

Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике.
В матче второго раунда украинка прошла немку Юлию Гергес. Цуренко выиграла первый сет 6:1, повела 2:0 и Гергес отказалась от продолжения борьбы.
В четвертьфинале Лесе предстоит встреча с Еленой Остапенко из Латвии.
Источник — Sport.ua
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