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Акапулько. Цуренко вышла в четвертьфинал

Украинка прошла Юлию Гергес

  • 02.03.2017 10:41
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btu.org.ua. Леся Цуренко
© btu.org.ua. Леся Цуренко

Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике.

В матче второго раунда украинка прошла немку Юлию Гергес. Цуренко выиграла первый сет 6:1, повела 2:0 и Гергес отказалась от продолжения борьбы.

В четвертьфинале Лесе предстоит встреча с Еленой Остапенко из Латвии.

Источник — Sport.ua

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