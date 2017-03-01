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Анталья. Алёна Бондаренко отыгрывается с 2:5 и выходит в четвертьфинал

Украинка пытается вернуться в большой теннис

  • 01.03.2017 17:08
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Анталья. Алёна Бондаренко отыгрывается с 2:5 и выходит в четвертьфинал

Во втором круге турнира ITF с призовым фондом $15,000 в Турции 32-летняя украинка, попавшая в основную сетку через квалификацию, за три с половиной часа сломила сопротивление представительницы Чехии Михаэлы Байерловой: 7:5, 6:7(2), 7:5.

В стартовом сете Бондаренко уступала со счётом 0:4, после чего отдала своей соперницей всего один гейм до конца партии. Во втором сете уже Алёна вела 4:0, но не сумела закрепить своё преимущество, проиграв пять геймов кряду. Сравняв счёт, украинка сделала брейк, но Байерлова ответила тем же, и на тай-брейке уверенно перевела игру в решающий сет.

В трёх геймах подряд наша теннисиcтка была близка к поражению, уступая 2:5, но так и не дала сопернице приблизиться к матчболам, выиграв пять геймов подряд, реализовав три из полученных четырех брейк-поинтов.

В своём первом четвертьфинале турнира с октября 2011 года, когда Бондаренко уступила Акгуль Аманмурадовой на 50-тысячнике во Франции, Алёна встретится с Джорджией Андрееа Крэчун из Румынии, которая выбила первую сеяную венгерку Агнеш Букта.

Напомним, что в прошлом сезоне уроженка Кривого Рога после пятилетнего перерыва вернулась на профессиональные турниры, сыграв на 10-тысячниках в Италии, где получала wild card в основную сетку, но дважды проигрывала в во втором круге.

Источник — Большой теннис Украины

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