Акапулько. Долгополов проигрывает в первом круге

Александр Долгополов закончил выступления на турнире в Акапулько. В первом круге украинский теннисист уступил хорвату Марину Чиличу в трех сетах.
Александр Долгополов (Украина) - Марин Чилич (Хорватия) 3:6,6:4, 0-6
В следующем круге Чили сыграть против своего соотечественника Борны Чорича.
Источник — Sport.ua
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