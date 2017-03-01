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Акапулько. Долгополов проигрывает в первом круге

Украинский теннисист уступил Марину Чиличу

  • 01.03.2017 13:59
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rioopen.com. Александр Долгополов
© rioopen.com. Александр Долгополов

Александр Долгополов закончил выступления на турнире в Акапулько. В первом круге украинский теннисист уступил хорвату Марину Чиличу в трех сетах.

Александр Долгополов (Украина) - Марин Чилич (Хорватия) 3:6,6:4, 0-6

В следующем круге Чили сыграть против своего соотечественника Борны Чорича.

Источник — Sport.ua

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