Свитолина снялась с турнира в Малайзии из-за травмы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно прекратила борьбу на турнире в Куала-Лумпур (Малайзия), где в прошлом году выиграла титул.
Украинская теннисистка снялась с матча второго круга из-за травмы левой ноги.
Напомним, вчера Свитолина обыграла в двух сетах кореянку Чан Су Джон.
Источник — Sport.ua
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Шкода, дуже шкода Одужуй скоріше і в бій, за новими титулами.
Минулого року вона перемогла в Куала-Лумпур, тепер - знялася в 2-му раунді - -280+30 - і знову виліт з ТОР 10 ?
П.с. По вчорашній грі (дивився уривками в запису) я не побачив щоб Еліну якось турбувала травма, лише на нозі був пластир і між сетами ій надавали медичну допомогу. Так що є надія що травма несерйозна, а може й взагалі це банальна тактична хитрість украінки.
Минулого року вона перемогла в Куала-Лумпур, тепер - знялася в 2-му раунді - -280+30 - і знову виліт з ТОР 10 ?
Ось онлайн рейтинг - за турнір в Куала-Лумпурі Еліна має -95 очок (програш в 1/8 фіналу)
http://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
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