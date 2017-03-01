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Свитолина снялась с турнира в Малайзии из-за травмы

Украинка досрочно завершила борьбу в Куала-Лумпуре

  • 01.03.2017 10:32
  • 439 просмотров
  • 5 комментария
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wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно прекратила борьбу на турнире в Куала-Лумпур (Малайзия), где в прошлом году выиграла титул.

Украинская теннисистка снялась с матча второго круга из-за травмы левой ноги.

Напомним, вчера Свитолина обыграла в двух сетах кореянку Чан Су Джон.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 10:40
    +1
    На маєш. Як не вчасно це сталось, така серія безПрограшна була.
    Шкода, дуже шкода Одужуй скоріше і в бій, за новими титулами.
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    peter-sh
      peter-sh, 01.03.2017 10:51
    0
    Розкажіть хто знає достаменно як нараховуються очки в WTA рейтинг. Як Світоліна заробила 900 балів в Дубаї якщо макс. 500 - за перемогу.
    Минулого року вона перемогла в Куала-Лумпур, тепер - знялася в 2-му раунді - -280+30 - і знову виліт з ТОР 10 ?
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    vit-2
    online
      vit-2, 01.03.2017 11:00
    0
    Це логічне рішення: просто не приіхати на турнір це штрафні санкціі від організаторів, тим більше вона номер 1 посіву, а так один матч відіграла і досить. Тепер буде час відновитися від невеличкоі травми лівоі щиколотки і спокійно підготуватися до більш вагомих турнірів, які більше відповідають рівню гравця з ТОП-10.

    П.с. По вчорашній грі (дивився уривками в запису) я не побачив щоб Еліну якось турбувала травма, лише на нозі був пластир і між сетами ій надавали медичну допомогу. Так що є надія що травма несерйозна, а може й взагалі це банальна тактична хитрість украінки.
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    vit-2
    online
      vit-2, 01.03.2017 11:04
    0
    peter-sh, 01.03.2017 10:51
    Розкажіть хто знає достаменно як нараховуються очки в WTA рейтинг. Як Світоліна заробила 900 балів в Дубаї якщо макс. 500 - за перемогу.
    Минулого року вона перемогла в Куала-Лумпур, тепер - знялася в 2-му раунді - -280+30 - і знову виліт з ТОР 10 ?
    Еліна мала запас в очках, тому наразі вона зберегла свою деяту
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    vit-2
    online
      vit-2, 01.03.2017 11:07
    0
    *десяту позицію
    Ось онлайн рейтинг - за турнір в Куала-Лумпурі Еліна має -95 очок (програш в 1/8 фіналу)
    http://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
    Ссылка
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