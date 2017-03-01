Свитолина снялась с турнира в Малайзии из-за травмы

*десяту позицію Ось онлайн рейтинг - за турнір в Куала-Лумпурі Еліна має -95 очок (програш в 1/8 ...

Еліна мала запас в очках, тому наразі вона зберегла свою деяту

Це логічне рішення: просто не приіхати на турнір це штрафні санкціі від організаторів, тим більше...

Розкажіть хто знає достаменно як нараховуються очки в WTA рейтинг. Як Світоліна заробила 900 балі...