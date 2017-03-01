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Катерина Бондаренко покидает турнир в Акапулько

Наша теннисистка в трех сетах уступила немке Юлии Гергес

  • 01.03.2017 10:13
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wrestlingua.com. Катерина Бондаренко
© wrestlingua.com. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко зачехлила ракетку на старте теннисного турнира в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 000 долларов.
 
В первом раунде Бондаренко в трех сетах уступила немецкой теннисистке Юлии Гергес – 2:6, 6:4, 3:6.
 
Во втором круге Гергес сыграет с украинкой Лесей Цуренко.
 

Источник — Сегодня Спорт

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