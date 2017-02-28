Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Куала-Лумпур. Сестры Киченок проигрывают на старте

Украинские теннисистки уступили в упорном поединке

  • 28.02.2017 19:06
  • 15 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Первый раунд
Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) - Нао Хибино (Япония) / Варатчая Вонгтеанчай (Таиланд) 1-6 6-1 7-10

Теннисистки провели на корте 67 минут. На старте решающего тайбрейка девушки обменялись минибрейками, пока при счете 5-6 украинки не проиграли сразу два своих мяча подряд. Сестры Киченок сразу же выигрывают следующие два мяча, однако защитить очки на своей подаче теннисисткам вновь не удалось и соперницы нашей пары получают путевку в четвертьфинал.

Куала-Лумпур. Сестры Киченок проигрывают на старте

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.