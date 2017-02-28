Куала-Лумпур. Сестры Киченок проигрывают на старте

Вже й Хоу Іфань тут не виступає, а тут намалювалась інша китайка((Тепер бажано вигравати білими, ...

по сценарию Кличко должен заплатить Джошуа за пояса, и уйти на пенсию!!!

Когда уже появится новость, что сам Маркевил возглавит "Рух"? А там первая лига на носу...

футбол это бизнес а дальше сами с или без

все продают в китай за десятки миллионов а эти в аренды раздают, все как обычно в дк!- Суркис нах...

все продают в китай за десятки миллионов а эти в аренды раздают, все как обычно в дк!- Суркис нах...