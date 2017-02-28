Куала-Лумпур. Сестры Киченок проигрывают на старте

Первый раунд
Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) - Нао Хибино (Япония) / Варатчая Вонгтеанчай (Таиланд) 1-6 6-1 7-10
Теннисистки провели на корте 67 минут. На старте решающего тайбрейка девушки обменялись минибрейками, пока при счете 5-6 украинки не проиграли сразу два своих мяча подряд. Сестры Киченок сразу же выигрывают следующие два мяча, однако защитить очки на своей подаче теннисисткам вновь не удалось и соперницы нашей пары получают путевку в четвертьфинал.
Источник — Большой теннис Украины
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