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Сборная Украины перед матчем с Хорватией проведет сборы в Австрии 14:35 — dddkkl З приводу моїх постів. Я написав шо у нас в країні кумівство (бо вже так воно є), і додав, що так... 14:24 — holodvova-10 А на рахунок подвійних стандартів повністю згоден, але в цьому випадку я їх не бачу. 14:19 — holodvova-10 Смішно, що ти порівнюєш Зорю і Збірну України. Клубам пофіх, ітак одна гра на тиждень. Всі встиг...

Лестер в первом матче без Раньери бьет Ливерпуль 14:29 — ceres1t Мда уж, может совпадение, а может действительно слили тренера. Во втором случае им всем должно бы...

Лучше свой кусок, чем чужой пирог 14:28 — korsun_skif Правильно Циганык в интервью сказал. Шахтеру нужно каждый год меня города. Прямо цирк Шапито како... 14:21 — kylt_lichnosti Оказывается не только львовяне неблагодарные.Надо еще Мариуполь попробовать.

Свитолина одержала первую победу в Малайзии 14:21 — disiny2 Хет-трик!!! Дубль и так был после 12-й победы 14:19 — Vadim-vvn ей бы турнир большого шлема еще взять - и все, она легенда тогда навсегда.