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Свитолина одержала первую победу в Малайзии

Украинская теннисистка удачно стартовала на турнире в Куала-Лумпуре

  • 28.02.2017 13:50
  • 685 просмотров
  • 3 комментария
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Свитолина одержала первую победу в Малайзии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала защиту титула в Куала-Лумпуре, обыграв в первом раунде кореянку Чан Су Джон в двух сетах (6:2, 6:3) в 1/16 финала.
 
Напомним, не так давно Свитолина стала победительницей турнира WTA в Дубае и ворвалась в топ-10 мирового рейтинга.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.02.2017 13:57
    +2
    13 -а перемога поспіль Чому Еліні не зробити дубиль і знову не виграти цейТурнір як минулогоРоку
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    Vadim-vvn
      Vadim-vvn, 28.02.2017 14:19
    0
    ей бы турнир большого шлема еще взять - и все, она легенда тогда навсегда.
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    Disiny2
    online
      Disiny2, 28.02.2017 14:21
    0
    Хет-трик!!! Дубль и так был после 12-й победы
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