Свитолина одержала первую победу в Малайзии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала защиту титула в Куала-Лумпуре, обыграв в первом раунде кореянку Чан Су Джон в двух сетах (6:2, 6:3) в 1/16 финала.
Напомним, не так давно Свитолина стала победительницей турнира WTA в Дубае и ворвалась в топ-10 мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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