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Цуренко вышла во второй круг турнира в Акапулько

Украинка уверенно обыграла француженку Хлоэ Паке

  • 28.02.2017 08:38
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btu.org.ua. Леся Цуренко
© btu.org.ua. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в мексиканском Акапулько.

В первом матче украинка легко взяла верх над француженкой Хлоэ Паке: 6/2, 6/1. Поединок длился около часа.

Следующей соперницей Цуренко станет победительница пары Катерина Бондаренко – Юлия Гергес.

Источник — Sport.ua

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