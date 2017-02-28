Цуренко вышла во второй круг турнира в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в мексиканском Акапулько.
В первом матче украинка легко взяла верх над француженкой Хлоэ Паке: 6/2, 6/1. Поединок длился около часа.
Следующей соперницей Цуренко станет победительница пары Катерина Бондаренко – Юлия Гергес.
Источник — Sport.ua
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