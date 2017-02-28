Молчанов вышел в парный четвертьфинал турнира во Вроцлаве

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в парный четвертьфинал турнира в польском Вроцлаве.
Вместе с россиянином Михаилом Елгиным Молчанов в двух сетах одолел пару Кенни де Шеппер (Франция) / Алессандро Мотти (Италия): 6/2, 7/5.
Следующими соперниками украино-российского дуэта станут Игор Зеленай и Робан Ебави.
Источник — Sport.ua
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