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Молчанов вышел в парный четвертьфинал турнира во Вроцлаве

Украинский теннисист вместе с россиянином Михаилом Елгиным победил дуэт де Шеппер/Мотти

  • 28.02.2017 07:37
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btu.org.ua. Денис Молчанов
© btu.org.ua. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в парный четвертьфинал турнира в польском Вроцлаве.

Вместе с россиянином Михаилом Елгиным Молчанов в двух сетах одолел пару Кенни де Шеппер (Франция) / Алессандро Мотти (Италия): 6/2, 7/5.

Следующими соперниками украино-российского дуэта станут Игор Зеленай и Робан Ебави.

Источник — Sport.ua

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