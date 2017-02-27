Юрий САПРОНОВ: «Свитолина жила на корте»

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше увійшла у ТОП-10 світового рейтингу!

- У 2006 році я побачив на дитячому турнірі 12-ти річну дівчинку, Еліну Світоліну з Одеси, - розповідає харківський бізнесмен Юрій Сапронов. - Доручив тренерам моїх клубів поспостерігати за нею на турнірах. Вона нікому зі спонсорів та інших жителів міста Одеси була непотрібна і нецікава.

У 2007 році я запросив Еліну і її сім’ю переїхати тренуватися до Харкова і уклав з нею 7-ми річний спонсорський контракт, який потім був продовжений ще на 5 років, тобто до осені 2019 року. Так, Еліна народжена в Одесі. Але Харків зробив Еліну зіркою, Харків дав Еліні все що потрібно - корти з будь-яким покриттям, тренерів, фітнес, відновлення, гроші на все що потрібно, включаючи всі змагання і турніри за кордоном. Сотні тисяч євро, сотні.

Еліна сумлінно, цілеспрямовано працювала. Вона жила на корті. Одеса не згадувала про неї до 2012 року, коли Світоліна увірвалася в ТОП-100. Потім Одеса почала потихеньку нити, що як це харків’янка! Вона ж одеситка! І чим вище Еліна піднімалася, тим голосніше кричали з Одеси «З яких це пір харків’янка! Вона ж одеситка!». Але ні, тепер вона харків’янка, хоч і народжена в Одесі. У всіх офіційних документах WTA так і записано: резиденція Харків. Харків’янка.

До речі, зараз в Одесі є кілька 12-13 літніх тенісистів, які знову нікому не потрібні. І скоро вони стануть киянки, харків’янками і львів’янками...

ТОП-10 це зовсім інша планета. З 11 по 30-те місця всі приблизно однакові. Десятка це надмірні навантаження і інша ментальність. П’ятірка це вже неймовірні навантаження. І вона туди прийде у наступному році. Цього року завдання залишитися в ТОП-10. Краще в ТОП-8 щоб грати в Сінгапурі підсумковий чемпіонат. Не треба поспішати. Все буде. І Шолом буде. Головне без травм.

Найголовніше не треба звикати в перемог нашої Еліни. Треба вболівати, віддавати свою вболівальницьку енергетику Еліні. Переживати разом з нею. Це величезна титанічна праця - рухатися вгору, до самої вершини. І вона прийде до неї у цьому я впевнений.