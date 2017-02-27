Чемпионство Свитолиной, травма Долгополова и дебют Будапешта

На турнирах ATP и WTA завершилась восьмая соревновательная неделя. Успехи украинских теннисистов на турнирах становятся хорошей традицией, которую, надеемся, наши спортсмены будут сохранять до конца сезона.

Sport.ua подводит итог восьмой недели соревнований в большом теннисе.

ATP

RIO OPEN PRESENTED BY CLARO. Победитель – Доминик Тим. В парном разряде – Куэвас/Каррено Буста

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Турнир в Рио обещал принести положительные эмоции украинским болельщикам тенниса, ведь там стартовал Александр Долгополов, выигравший неделю назад соревнования в Буэнос-Айресе.

В первом круге украинец встречался с грозным, но уже в возрасте, Давидом Феррером, который был посеян под шестым номером. Киевлянин справился с испанцем в двух сетах – 6:4, 6:4.

А дальше были два тяжелых матча. Сначала Долгополов прошел аргентинца Себальоса, а затем отыграл два сета против Пабло Каррено Бусты. Соперники обменялись победами в партиях, но в начале третьего сета Александр вынужден был сняться с турнира, сославшись на травму.

А общую победу на турнире одержал австриец Доминик Тим, обыгравший в финале все того же Каррено Бусту.

OPEN 13 MARSEILLE. Победитель – Жо-Уилфрид Цонга. Парный разряд – Беннето/Маю

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

В Марселе Украина была представлена двумя теннисистами – Сергеем Стаховским и Ильей Марченко.

Стаховский начинал свой путь в квалификации и успешно ее преодолел, одержав две победы в отборе.

Правда, оба украинца завершили свои выступления на турнире одинаково – пройдя по одному кругу и уступив лидерам «посева».

Стаховский обыграл чеха Иржи Веселы и проиграл Гаэлю Монфису – 1:6, 4:6, а Марченко, пройдя Андрея Рублева, уступил будущему победитель турнира Цонга – 3:6, 3:6.

DELRAY BEACH OPEN. Победитель – Джек Сок. Парный разряд – Клаасен/Рам

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

На турнире в Делрей-Бич украинцы не выступали.

Победу в соревнованиях одержал Джек Сок, которому даже не пришлось играть финал. Вторым финалистом был Милош Раонич, но из-за травмы он снялся еще до матча.

WTA

Dubai Duty Free Tennis Championships. Победитель – Элина Свитолина. Парный разряд – Макарова/Веснина

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Чемпионка – Элина Свитолина! Соревнования в ОАЭ подарили Украине 10-ю ракетку мира! Последние раунды турнира взахлеб смотрела вся страна, и тем приятнее, что поддержка первой ракетки Украины не была напрасной.

В Дубаи Свитолина получила седьмой номер «посева» и к числу явных фаворитов не относилась. Скорее называли Кербер, Плишкову или Радваньску.

Элина начала турнир сразу со второго круга, прошла Женг, МакХэйл, Дэйвис, Кербер и в финале встретилась с Возняцки.

Пожалуй, самым тяжелым поединком был матч против американки МакХэйл в 1/8 финала – 4:6, 6:4, 6:3.

Ну и в третий раз подряд была обыграна Анжелик Кербер, которую уже скоро будет «типать» от встречи с украинкой.

Финальный матч турнира получился довольно легким – 6:4, 6:2. Датчанка начала нервничать уже в середине первой партии, тренер ее успокаивал, но Каро так и не нашла свою игру, а нам и хорошо!

Кстати, в третьем круге с Возняцки встречалась Катерина Бондаренко, которая стадией ранее прошла не кого-нибудь, а Гарбин Мугурусу, правда на отказе соперницы еще в первом сете при счете 4:1.

Леся Цуренко выбила из борьбы в первом раунде, проиграв Шуай Пен.

HUNGARIAN LADIES OPEN. Победитель – Тими Бабош. Парный разряд – Хсю/Калашникова

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Соревнования в Будапеште дебютировали в программе WTA-тура.

В квалификации турнира пытали счастье Людмила Киченок и Ольга Савчук, но обе проиграли в первом же раунде. В основной сетке была Катерина Козлова, но ей в соперницы досталась шестая сеяная Паулин Парментье. У Кати были неплохие шансы, но она уступила на двух тай-брейках.