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Рейтинг ATP. Цонга вошел в десятку, украинцы теряют позиции

Лидирует в мировом рейтинге Энди Маррей

  • 27.02.2017 17:33
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В понедельник обновился рейтинг ATP, ранжирующий лучших теннисистов планеты.

Продолжает возглавлять рейтинг Энди Маррей, вторым идет Джокович, а третьим Стэн Вавринка.

Француз Жо-Уилфрид Цонга вернулся в 10-ку лучших и теперь занимает 7-е место.

Что касается украинцев, то у нас пока без особого прогресса.

Александр Долгополов потерял 10 мест и опустился на 60-ю строчку, вылетел из сотни лучших Илья Марченко – 108-й, а Стаховский хоть и поднялся на пять строк, но пока остается за пределами сотни лучших – 102-е место.

Источник — Sport.ua

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