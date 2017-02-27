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Свитолина - в тройке лучших по числу призовых в новом сезоне

Украинка заработала 700 тысяч долларов в текущем сезоне

  • 27.02.2017 16:14
  • 308 просмотров
  • 2 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в тройку теннисисток по числу призовых, заработанных в этом сезоне.

После первых двух месяцев нового сезона на счету украинки 699 тысяч долларов призовых. Из них 679 тысяч было заработано в одиночном разряде, где Свитолина выиграла уже два турнира в этом году, а также 4 тысячи в парном разряде и 15 в миксте.

Лидером сезона по числу призовых остаются сестры Уильямс – 2,7 млн у Серены и 1,36 у Винус.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    babovoz
    online
      babovoz, 27.02.2017 16:28
    +1
    В женихи нужно к ней...
    Ссылка
    Николай Назаров
    online
      Николай Назаров, 27.02.2017 16:30
    0
    Серена выгодней в этом плане ))
    babovoz, 27.02.2017 16:28
    В женихи нужно к ней...

    Серена выгодней в этом плане ))
    Ссылка
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