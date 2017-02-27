Свитолина - в тройке лучших по числу призовых в новом сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в тройку теннисисток по числу призовых, заработанных в этом сезоне.

После первых двух месяцев нового сезона на счету украинки 699 тысяч долларов призовых. Из них 679 тысяч было заработано в одиночном разряде, где Свитолина выиграла уже два турнира в этом году, а также 4 тысячи в парном разряде и 15 в миксте.

Лидером сезона по числу призовых остаются сестры Уильямс – 2,7 млн у Серены и 1,36 у Винус.