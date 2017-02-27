Рейтинг WTA: Свитолина впервые вошла в первую десятку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере поднялась в топ-10 мирового рейтинга. Победив на турнире в Дубае, украинка также переместилась с девятого место на второе в чемпионской гонке сезона.

Десятое место в мировом рейтинге стало не только лучшим результатом в карьере Свитолиной, но и в истории женского тенниса Украины.

Улучшила свою позицию и Леся Цуренко, поднявшись с 52 места на 50. Катерина Бондаренко закончила неделю с показателем «плюс один», а Катерина Козлова опустилась на 2 строчки.

Рейтинг WTA (27 февраля):

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) — 7405

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4670

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897

10 (13). Элина Свитолина (Украина) — 3890

…

50 (52). Леся Цуренко (Украина) — 1095

78 (79). Катерина Бондаренко (Украина) — 785

117 (115). Катерина Козлова (Украина) — 523