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Элина СВИТОЛИНА: «Маленькие титулы – это фундамент»

Украинская теннисистка рассказал о своей победе на турнире в Дубае

  • 26.02.2017 12:42
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

После победы на турнире в Дубае украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами на пресс-конференции.

- Это большое облегчение, что я смогла выиграть. Я знала, что в случае победы смогу попасть в топ-десятку, из-за этого я испытывала дополнительное давление. На разминке перед матчем волнения стало еще больше, потому что на корте об этом объявили. Очень счастлива, как я провела этот финал. Рада, что сегодня смогла играть в свой теннис.

После полуфинала я старалась не думать, что было не так. Просто проанализировала игру и стала концентрироваться на финале. Вчера я потеряла много сил именно психологически. Так что я просто сказала себе: «Давай, ты можешь, покажи все, на что способна. Это финал, это последний рывок, а потом уже можешь наслаждаться моментом».

Как буду отмечать? Пойду куда-нибудь со своей командой. Это была тяжелая неделя. В Дубае так много приятных мест, где можно отдохнуть. И вообще все организовано очень хорошо, здесь действительно приятно выступать.

По поводу своей беспроигрышной серии (12 матчей) я не думала. Конечно, у меня есть уверенность в своей игре. Главное - я стараюсь получить удовольствие от самого тенниса. Если сложится, значит сложится, если нет, значит нет. Значит, я буду анализировать, что нужно делать, буду работать тяжело и возвращаться на корт еще сильнее.

Маленькие титулы - это как фундамент. После победы на турнирах WTA International я старалась думать о том, какие позитивные моменты можно перенести на крупные турниры и важные матчи. Например, ту стабильность, которую мне удавалось показывать. На этой неделе я продемонстрировала отличный теннис. Конечно, не все было гладко, но меня, к примеру, очень порадовало, как хорошо я восстанавливала силы к новому матчу.

Поздравила ли меня Жюстин Энен? Я еще не успела проверить сейчас, но она меня поздравила еще вчера. Я знаю, что она много раз выигрывала этот турнир, поэтому в прошлом году я очень расстроилась, что не смогла победить.

Следующие планы? Завтра у меня самолет в Куала-Лумпур (улыбается).

Источник — Большой теннис Украины

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