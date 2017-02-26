Элина СВИТОЛИНА: «Я всю жизнь мечтала быть в топ-10 рейтинга»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу на турнире в Дубае на церемонии награждения. В финале Элина обыграла Каролин Возняцки.

- Выиграть здесь титул - это очень особенные чувства, - отметила Свитолина на церемонии награждения. - Я играла невероятно на этой неделе и для меня это первый титул такого уровня. Я рада, что это случилось именно в Дубае. Всю жизнь я мечтала быть в топ-десятке рейтинга, поэтому это потрясающее чувство, что я смогла добиться этого результата, именно выиграв титул. Я в большом предвкушении от продолжения этого сезона. Как я отмечу эту победу? Да, побалую себя чем-то, пока не знаю, чем, я об это еще думала, я все еще на эмоциях после победы (смеется).