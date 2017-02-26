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Элина СВИТОЛИНА: «Испытываю большое облегчение и большое счастье»

Украинская теннисистка рассказала о победе над Каролин Возняцки в финале турнира в Дубае

  • 26.02.2017 09:48
  • 317 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/ElinaSvitolina
© twitter.com/ElinaSvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Каролин Возняцки в финале турнира в Дубае сразу после матча.

- Сейчас я очень-очень счастлива, испытываю большое облегчение и большое счастье, - призналась Элина во время интервью после финала. - Играть с Возняцки всегда тяжело, она боец. Думаю, это был хороший матч. Эти два сета - это было очень трудно. Мой форхенд сегодня был на высоте? Я работала над ним много лет (смеется). Я также рада за своих тренеров, надеюсь двое из них, кого нет со мной на турнире, тоже смотрели этот финал. Ох, у меня сейчас очень много разных чувств. Спасибо всем за поддержку всю эту неделю!

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    dydyyura
      dydyyura, 26.02.2017 10:02
    0
    есть над чем работать и много
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    maxcrimea8
    online
      maxcrimea8, 26.02.2017 10:03
    0
    ... ну просто умница и красавица! С такой игрой можно на всех трех шлемах пошуметь и до итогового дойти)
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