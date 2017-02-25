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Свитолина выигрывает турнир в Дубае!

Украинка врывается в ТОП-10 мирового рейтинга

  • 25.02.2017 20:25
  • 1568 просмотров
  • 19 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Элина Свитолина – чемпионка турнира в Дубае!

В финале соревнований харьковчанка в двух сетах переиграла экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки!

Счет матча 6:4, 6:2.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 25.02.2017 20:30
    +11
    машина!!!
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    parosss
    online
      parosss, 25.02.2017 20:30
    +10
    Элина СУПЕР!!!
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    Jeck
    online
      Jeck, 25.02.2017 20:31
    +9
    Молодчинка Елінка - наша тенісна зірочка
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    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 25.02.2017 20:32
    +9
    Супер вынос Возняцки!!! И последний удар!
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 25.02.2017 20:33
    +4
    Спасибо Элина! Молодчинка!!
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    samird
    online
      samird, 25.02.2017 20:33
    +3
    Молодец, Элина, ты наша ГОРДОСТЬ!
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    vladraschevski
    online
      vladraschevski, 25.02.2017 20:33
    +3
    Вікторія!!! Новий рекорд України!!! Еліна ти краща!
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    magisterk
    online
      magisterk, 25.02.2017 20:33
    +2
    Молодчинка
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    MIIKKA
    online
      MIIKKA, 25.02.2017 20:33
    0
    Отошёл на двадцат мин и свитолина выиграла!!!!Ура!!!!!
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    toroptsev80
    online
      toroptsev80, 25.02.2017 20:34
    +1
    Спасибо, Элина!!! Незабываемые эмоции.
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    evgen2016
    online
      evgen2016, 25.02.2017 20:34
    +2
    Молодчинка, с победой!!!
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    alexsmith
    online
      alexsmith, 25.02.2017 20:34
    +2
    Так тримати, Еліно! сподобався останній удар))))
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    babovoz
    online
      babovoz, 25.02.2017 20:34
    +1
    БРАВО!!!!!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 25.02.2017 20:34
    +3
    Фантастика! Решающий матч отыграла практически идеально. Как я понимаю, Элина с командой решили против игрока, похожего по стилю, играть первым номером. И ведь как замечательно получилось! Я получил огромное удовольствие от Элининой игры.
    Поздравляю с победой и попаданием в топ-10. И желаю как можно больше выигранных турниров и такой же замечательной игры, как сегодня. А самое главное - чтобы сбылась мечта Элины - стать первой ракеткой мира.
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 25.02.2017 20:35
    +2
    Елінка - ти просто тенісна мегабомбочка - браво
    Дивно, що за 1 хвилину після закінчення матчу відразу в топ новині.
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    Яцик Петро
    online
      Яцик Петро, 25.02.2017 20:35
    +2
    Вперед Еліна так і трійки Кращих без зупинок Давай УІЛЬЯМС на винос із трону !!!
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    vit-2
    online
      vit-2, 25.02.2017 20:35
    +1
    Всіх вітаю з тим, що Еліна ввійшла в ТОП-10. Ніби то й на 10-ій сходинці, а по факту 8-10 місце розділяє нещасних 25 очок, що не відстань в тенісі, зважаючи на те що за турнір в Дубаї Еліна отримала в рейтингу +840 очок.
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    peter-sh
    online
      peter-sh, 25.02.2017 20:35
    +2
    Дивився усесь матч. Світоліна чьотко "винесла" Возняцкі не залишивши жодних шансів. Весь матч тримала гру під своїм контролем. На теніс Сватоліної приємно дивитися. Розважено, чітко, а удари по лініях чи в самісінький кутик корту... ну просто квіточка!!!!
    Молодець!!!!
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    VITASS
    online
      VITASS, 25.02.2017 20:39
    0
    давно теннис не смотрел... а тут получил массу удовольствия. и даже не то что наша квиточка выйграла, а как она это сделала - БРАВО!
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