Свитолина выигрывает турнир в Дубае!

Элина Свитолина – чемпионка турнира в Дубае!
В финале соревнований харьковчанка в двух сетах переиграла экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки!
Счет матча 6:4, 6:2.
Источник — Sport.ua
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Поздравляю с победой и попаданием в топ-10. И желаю как можно больше выигранных турниров и такой же замечательной игры, как сегодня. А самое главное - чтобы сбылась мечта Элины - стать первой ракеткой мира.
Дивно, що за 1 хвилину після закінчення матчу відразу в топ новині.
Молодець!!!!
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