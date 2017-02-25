Свитолина выигрывает турнир в Дубае!

давно теннис не смотрел... а тут получил массу удовольствия. и даже не то что наша квиточка выйгр...

Дивився усесь матч. Світоліна чьотко "винесла" Возняцкі не залишивши жодних шансів. Вес...

Всіх вітаю з тим, що Еліна ввійшла в ТОП-10. Ніби то й на 10-ій сходинці, а по факту 8-10 місце р...

Вперед Еліна так і трійки Кращих без зупинок Давай УІЛЬЯМС на винос із трону !!!

Елінка - ти просто тенісна мегабомбочка - браво Дивно, що за 1 хвилину після закінчення ...

Фантастика! Решающий матч отыграла практически идеально. Как я понимаю, Элина с командой решили п...