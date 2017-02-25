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Дубай. Свитолина - Возняцки: видеотрансляция матча

Харьковчанка поборется за свой второй титул в сезоне

  • 25.02.2017 16:11
  • 1329 просмотров
  • 3 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Сегодня в Дубаи первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется за титул престижного турнира с экс-лидером мирового рейтинга Каролин Возняцки.

Теннисистки ранее встречали один раз, в прошлом году, и тогда Свитолина победила датчанку в упорном поединке: 5:7, 6:4, 7:6(1).

Начало поединка в 17:00 по киевскому времени.

Видео трансляцию матча Свитолина – Возняцки смотрите по ссылке.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 25.02.2017 16:14
    +6
    Давай Еліночка Вся Країна з тобою
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    Fan83
    online
      Fan83, 25.02.2017 16:44
    +2
    Елиночка покажи свою игру и у тебя все получится!!!! Харьков с тобой!!!
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    fatalistua
    online
      fatalistua, 25.02.2017 16:46
    0
    Потрібно перемагати. Настав час увійти в ТОП 10! Тримаємо кулаки..
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