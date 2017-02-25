Дубай. Свитолина - Возняцки: видеотрансляция матча

Вопросов по победе ДК нет. Все закономерно. Заря ничего по сути не создала не считая гола и момен...

рівень виконавчої майстерності гравців не до порівняння, в одному окремому взятові матчі так. а н...

Динамо відігралось через 10 хв. і ще через 10 хв. вийшло в перед А потім контролювало всю гру...

"WADO 1976 - Еще раз повторю для особо одаренных ! Мы по крайней мере играли весной "Дл...

Как у вадо горит)) и объясните ему, что его банят за минусы

Тех кого выгнали на стадион? а протест болельщиков в четверг не видел? аж 11 тыщ выгна...

Ярмола никакущий сегодня?) поучаствовал в 2 голевых атаках, отдав 2 отличные передачи. да, н...

Дятел, тебя не смутило что в Запорожье снегопад был и из-за этого людей было не очень много?