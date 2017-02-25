Дубай. Свитолина - Возняцки: видеотрансляция матча

Сегодня в Дубаи первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется за титул престижного турнира с экс-лидером мирового рейтинга Каролин Возняцки.
Теннисистки ранее встречали один раз, в прошлом году, и тогда Свитолина победила датчанку в упорном поединке: 5:7, 6:4, 7:6(1).
Начало поединка в 17:00 по киевскому времени.
Видео трансляцию матча Свитолина – Возняцки смотрите по ссылке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.