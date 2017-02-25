Рио. Долгополов уступил в четвертьфинале

Украинец Александр Долгополов закончил выступления на турнире в Рио. В четвертьфинальном поединке против испанца Пабло Каррено-Бусты он снялся по причине травмы в начале третьего сета.
Первые два сета закончились победами теннисистов на тай-брейках.
Рио-де-Жанейро, 1/4 финала
Александр Долгополов (Украина) – Пабло Каррено-Буста (Испания) – 6:7(4), 7:6(2), 0:1
Источник — Sport.ua
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