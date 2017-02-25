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Рио. Долгополов уступил в четвертьфинале

Украинец снялся с поединка в третьем сете

  • 25.02.2017 01:46
  • 111 просмотров
  • 1 комментария
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rioopen.com. Александр Долгополов
© rioopen.com. Александр Долгополов

Украинец Александр Долгополов закончил выступления на турнире в Рио. В четвертьфинальном поединке против испанца Пабло Каррено-Бусты он снялся по причине травмы в начале третьего сета.

Первые два сета закончились победами теннисистов на тай-брейках.

Рио-де-Жанейро, 1/4 финала

Александр Долгополов (Украина) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 6:7(4), 7:6(2), 0:1

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 25.02.2017 02:26
    0
    Бився з травмою, як лев! Матчбол відіграв, міг тоді ще знятись. Респект, Саша! Дуже шкода... Виздоровлюй і до нових перемог!
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