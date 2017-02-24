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Элина СВИТОЛИНА: «Я довольна тем, как играю сейчас»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Анжеликой Кербер

  • 24.02.2017 20:45
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Дубае.

«Это было очень тяжелый матч, особенно в конце. У нас были паузы, Анжелик брала перерыв, мы то играли, то не играли... Да, было очень тяжело, я просто старалась ударять по мячу и двигаться, бороться за все и думать позитивно, вот о чем были мои мысли на тайбрейке.

Когда я заработала матчбол и на повторе моя подача попала в корт, это было для меня большое облегчение, потому что мяч все-таки немного зацепил линию. Так что, мне немного повезло. 

В чем секрет, что я обыгрываю ее в третий раз подряд? Я не знаю с чем это связано, к тому же, у нас всегда были хорошие матчи. Конечно, меня радует моя беспроигрышная серия, я довольна тем, как играю сейчас.

Да, у меня были взлеты и падения, но ближе к концовке прошлого сезона пошли более стабильные результаты и я была стабильнее в своей игре. Сейчас моя игра стала более зрелой.

Что поменялось в моей игры? Думаю, то, как я думаю на корте. Сейчас, когда я уступаю, то не сильно фокусируюсь на этом, а стараюсь переключаться на следующее очко, быстрее переводить внимание на новые розыгрыши. Думать только о своей игре. Некоторые вещи ты не можешь контролировать, поэтому я думаю только о том, что зависит от меня.

Мысли по поводу финала? Я играю хорошо уже 11 матчей , поэтому в финале буду стараться делать то же самое, фокусироваться на своей игре.

Я помню, что наш единственный матч с Возняцки мы играли в Майами и было уже очень-очень поздно, кажется, последний матч в вечерней сессии. Это был затяжной и непростой поединок. Буду говорить со своей командой, что мне важно будет сделать в финале. В любом случае, самое главное – это играть в свой теннис. Надеюсь, что я успею восстановиться», – сказала Свитолина.

В финале Свитолина встретится с 26-летней датчанкой Каролин Возняцки и войдет в топ-10 мирового рейтинга, если победит.

Источник — Большой теннис Украины

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