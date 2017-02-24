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Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае!

В полуфинале украинская теннисистка уверенно разобралась с Анжелик Кербер

  • 24.02.2017 19:09
  • 790 просмотров
  • 14 комментария
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае.

В полуфинальном поединке Свитолина в двух сетах взяла верх над 29-летней немкой Анжелик Кербер, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA: 6/3, 7/6.

Эта победа стала для Свитолиной третьей подряд над Кербер. Всего счет их очных встреч ничейный – 5:5.

В финале Свитолина встретится с 26-летней датчанкой Каролин Возняцки, 15-м номером мирового рейтинга.

Для Свитолиной это будет первый финал на соревнованиях серии WTA Premier 5 (Доха/Дубай, Рим, Торонто, Цинциннати, Ухань).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
    online
      qukazen, 24.02.2017 19:16
    +4
    Елінка просто спеціаліст по Кербер ! Молодчина .
    Хоч німкеню і турбувала травма, але огризалася вона до останнього і як огризалася! З 2-5 зробити 6-5!

    Залишаються великі питання до подачі Еліни. Цікаво буде подивитись на матч з Возняцкі.
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    Богдан Філатов
      Богдан Філатов, 24.02.2017 19:16
    +3
    умничка
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    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 24.02.2017 19:17
    +1
    Богиня!!!!!!!!!!!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.02.2017 19:18
    +3
    Молодчинка Элина, нужно брать новые вершины. Надеюсь Долгий сегодня тоже не подведет.
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    brighi10
      brighi10, 24.02.2017 19:18
    +2
    Помню года три назад в фб Сапронов писал про Элину что это будущее нашего тенниса...так и вышло
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    vitaha33
      vitaha33, 24.02.2017 19:18
    +3
    візьме 2 титули підряд? Було б чудово... Головне, що в фіналі не чешки Плішкова і Квітова )))
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    qukazen
    online
      qukazen, 24.02.2017 19:18
    +3
    І тепер Еліна вже точно буде мінімум 11-ою в рейтингу.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 19:19
    +2
    Скоро Кербер буде в церкву ходити перед матчами з Світоліною Молодець
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    vit-2
    online
      vit-2, 24.02.2017 19:22
    0
    Еліна просто молодець.

    Кербер ще в першому сеті ледь рухалась по корту. В другому сеті був рахунок 5-2 на користь українки, але як без валідолу у жіночому тенісі, Еліна програла 4 гейми підряд, добре хоч узяла себе в руки і дописнула травмовану німкеню.

    П.С. Тепер залишилося одне запитання якою в рейтингу Еліна буде з наступного тижня? 10 чи 11? Будемо вірити в краще і перемогу нашої співвітчизниці.
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    Remark79
    online
      Remark79, 24.02.2017 19:23
    +1
    Народ! Яке пед...ло кілька тижнів тут умняка включало і доказовало, що в Еліни цього року нема шансів догнати і перегнати Квитову? Бо розрив в 400 очок не відігрується....
    Браво Елінка!
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    vladraschevski
    online
      vladraschevski, 24.02.2017 19:24
    0
    Вітання Еліна! Ти найкраща! Тіки у фіналі надо ще краще! Бо там колишня перша ракетка! Тільки перемога!!! І в очах жага перемоги!!!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 19:29
    0
    Світоліна всановила власнийРекорд, по кількості не програних матчів підряд, довівши їх до 11 матчів Надіємось наступною буде Возняцки, що саме дивно у них за всю історію був всього один очнийПоєдинок, 9 місяців тому в Маямі у напруженомуМатчі перемогу святкувала Еліна.
    Світоліна - Возняцки 5-7 6-4 7-6....Тому виримо у перемогу
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.02.2017 19:34
    0
    Нормально, закрыла это страшное польское чудище Кербер, не без проблем в конце, но в обще довольно уверенно и на классе уже разбирается с этим чудищем уже третий матч подряд наша красотка!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 24.02.2017 19:36
    0
    Ох, Элина, так хотелось при счете 6:3, 5:2 написать, что показала шедевральную игру, но тут, к тому же при травме спины Кербер, началось воспоминание о юниорском теннисе. Хорошо, что, проиграв 4 гейма подряд, смогла собраться и дожать немку. Та, хоть каждый удар наносила через боль, сражалась до последнего, и чуть не выцарапала сет. Только активной игрой в 12-13 геймах удалось добыть победу. Порадовал стиль игры Элины с постоянным поддавливанием соперницы и количество виннерсов.
    Завтра, скорее всего, будет тяжелейший долгий матч. И Элина, и Каро играют в похожий теннис с затяжными розыгрышами, и что из этого выйдет, предсказать невозможно. Единственная очная встреча была год назад в Майами, длилась чуть меньше трех часов, и закончилась победой Элины в третьем сете на тай-брейке.
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