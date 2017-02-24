22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае.
В полуфинальном поединке Свитолина в двух сетах взяла верх над 29-летней немкой Анжелик Кербер, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA: 6/3, 7/6.
Эта победа стала для Свитолиной третьей подряд над Кербер. Всего счет их очных встреч ничейный – 5:5.
В финале Свитолина встретится с 26-летней датчанкой Каролин Возняцки, 15-м номером мирового рейтинга.
Для Свитолиной это будет первый финал на соревнованиях серии WTA Premier 5 (Доха/Дубай, Рим, Торонто, Цинциннати, Ухань).
Источник — Sport.ua
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Хоч німкеню і турбувала травма, але огризалася вона до останнього і як огризалася! З 2-5 зробити 6-5!
Залишаються великі питання до подачі Еліни. Цікаво буде подивитись на матч з Возняцкі.
Кербер ще в першому сеті ледь рухалась по корту. В другому сеті був рахунок 5-2 на користь українки, але як без валідолу у жіночому тенісі, Еліна програла 4 гейми підряд, добре хоч узяла себе в руки і дописнула травмовану німкеню.
П.С. Тепер залишилося одне запитання якою в рейтингу Еліна буде з наступного тижня? 10 чи 11? Будемо вірити в краще і перемогу нашої співвітчизниці.
Браво Елінка!
Світоліна - Возняцки 5-7 6-4 7-6....Тому виримо у перемогу
Завтра, скорее всего, будет тяжелейший долгий матч. И Элина, и Каро играют в похожий теннис с затяжными розыгрышами, и что из этого выйдет, предсказать невозможно. Единственная очная встреча была год назад в Майами, длилась чуть меньше трех часов, и закончилась победой Элины в третьем сете на тай-брейке.
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