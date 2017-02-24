Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае!

Ох, Элина, так хотелось при счете 6:3, 5:2 написать, что показала шедевральную игру, но тут, к то...

Нормально, закрыла это страшное польское чудище Кербер, не без проблем в конце, но в обще довольн...

Світоліна всановила власнийРекорд, по кількості не програних матчів підряд, довівши їх до 11 матч...

Вітання Еліна! Ти найкраща! Тіки у фіналі надо ще краще! Бо там колишня перша ракетка! Тільки пер...

Народ! Яке пед...ло кілька тижнів тут умняка включало і доказовало, що в Еліни цього року нема ша...

Еліна просто молодець.Кербер ще в першому сеті ледь рухалась по корту. В другому сеті був рахунок...