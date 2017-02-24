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Кубок Дэвиса. Украина и Португалия сыграют в Лиссабоне

Матчи пройдут с 7-го по 9-е апреля

  • 24.02.2017 15:40
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Сегодня Федерация тенниса Украины получила официальное письмо от ITF, в котором расписаны организационные подробности предстоящего матча Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны Португалия – Украина.

Сражение второго круга пройдет с 7 по 9 апреля в Лиссабоне (Португалия) на стационарном грунтовом корте, расположенном в зале Club Internacional de Foot-Ball (правописание сохранено в соответствии с оригиналом). Здесь проходил матч первого круга, в котором португальская сборная разгромила команду Израиля – 5:0.

В зале располагаются стационарные трибуны на 504 места, кроме того организаторы устанавливают дополнительные посадочные места – еще 508. Вообще-то, учитывая требования ITF, совсем немного. Явно пришлось приводить объективные доводы Международной федерации для того, чтобы там разрешили ограничиться такой вместимостью.

Впрочем, не только зал, но и корт не совсем соответствует стандартным параметрам. Необходимо, чтобы размеры площадки составляли 40 х 20 м, а в Лиссабоне игровая арена меньше – 36,5 х 18,5 м. Этот момент необходимо учесть капитану сборной Украины Андрею Медведеву. Хотя адаптироваться к подобным условиям не сложно, и времени предматчевого сбора должно хватить.

Играть будут желтыми мячами DUNLOP, модель FORT ALL COURT.

РАСПИСАНИЕ

5 апреля в 14:00 по местному времени - первая официальная пресс-конференция команд;
5 апреля в 20:00 - официальный ужин.
6 апреля 13:00 - церемония жеребьевки.
7 апреля - первый игровой день - встречи начнутся в 15:00;
8 апреля - второй игровой день - старт в 13:00;
9 апреля - третий игровой день - старт в 12:00.

Источник — Большой теннис Украины

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