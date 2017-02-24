Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Настроен бороться в каждом матче за победу»

Украинец Александр Долгополов прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро и свои дальнейшие перспективы на Rio Open 2017:

«Конечно, я счастлив. Но я рад не только тому, что я выигрываю, я доволен тем уровнем игры, который показываю. Я выиграл турнир в Буэнос-Айресе, не проиграв ни одного сета, показывал именно тот теннис, который мне нравится: агрессивный теннис.

Не могу сказать, что мои поражения в Сиднее или Эквадоре были такие уже знаковые. В Сиднее я проиграл будущему победителю турнира Жилю Мюллеру, имея матчбол, а в Эквадоре я подавал на матч, скорее всего это можно назвать невезением. Не думаю, что те матчи были плохими. На Открытом чемпионате Австралии я прошел круг, выиграл трудный матч у Чорича, затем проиграл Монфису. Все не было так уж плохо, просто я не выигрывал матчей столько, сколько хотел. — цитирует Александра официаьный сайт ATP.

Мой следующий соперник Пабло Кареньо-Буста — очень крепкий игрок. На прошлой неделе я сыграл хороший матч против него, много атаковал, был агрессивен на приеме. Что еще могу добавить: Пабло заставлял меня много двигаться и тоже пытался атаковать. В четвертьфинале все будет зависеть от того, кому удастся быть более агрессивным.

Готов ли я улучшить свой лучший результат в Рио (финал в 2014 году)? Трудно сказать. Я играю вторую неделю подряд, испытываю некоторые физические проблемы. Если у меня откроется второе дыхание, у меня будут неплохие шансы. Но пока я нацелен на то, чтобы показать свой лучший теннис и бороться в каждом матче за победу.»