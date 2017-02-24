Рио. Долгополов вышел в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Александр Долгополов вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро.
В матче второго круга киевлянин встречался с аргентинцем Орасио Зебальосом и одолел того в трех сетах – 7:6(4), 4:6, 6:4.
За выход в полуфинал Долгополов поспорит с четвертой ракеткой турнира испанцем Пабло Каррено Буста.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.