Рио. Долгополов вышел в четвертьфинал

А вообще, жаль Шахтёр. Сильнее они были Сельты, но слишком уж сильно прижались к своим воротам бл...

Главная ошибка - замена ТАЙСОНА.

Шахтер сдох после 75-й минуты, жаль

не надо было менять Арену Львов на харьковский огород

переехали? помните эти цирки со сборной?все таки Львов фартовый! аура, да?

Больше всего понравилось как стадион в конце матча скандировали Металлист-Металлист