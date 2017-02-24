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Рио. Долгополов вышел в четвертьфинал

Украинец провел тяжелый поединок против Зебальоса

  • 24.02.2017 00:20
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Первая ракетка Украины Александр Долгополов вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро.

В матче второго круга киевлянин встречался с аргентинцем Орасио Зебальосом и одолел того в трех сетах – 7:6(4), 4:6, 6:4.

За выход в полуфинал Долгополов поспорит с четвертой ракеткой турнира испанцем Пабло Каррено Буста.

Источник — Sport.ua

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