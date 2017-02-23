Марсель. Марченко проиграл Цонга

не, ну у нас есть норм комментаторы. Но вот Винтрогов никак не попадает под эту категорию, так чт...

В прошлой игре говорил Марлос техничный но- медленный, вот и в этой получил мяч на фланге перед н...

и че минусуем?если от наших комментаторов рыгать тянет,так что не смотреть вообще футбол?

75-90 это чет не то .. ещеб сказал 75-100))

смотрю по матч-футбол.отличный комментатор

это не не фар.. а просто человек не способен спокойно подсекнуть..)