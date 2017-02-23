Марсель. Марченко проиграл Цонга

Илья Марченко завершил свои выступления на турнире ATP в Марселе.
В матче второго круга дончанин уступил французу Жо-Уилфриду Цонга – 3:6, 3:6.
Источник — Sport.ua
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Илья Марченко завершил свои выступления на турнире ATP в Марселе.
В матче второго круга дончанин уступил французу Жо-Уилфриду Цонга – 3:6, 3:6.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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