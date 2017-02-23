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Марсель. Марченко проиграл Цонга

Украинец уступил в двух сетах

  • 23.02.2017 22:01
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Илья Марченко завершил свои выступления на турнире ATP в Марселе.

В матче второго круга дончанин уступил французу Жо-Уилфриду Цонга – 3:6, 3:6.

Источник — Sport.ua

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