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Элина СВИТОЛИНА: «Я не знала про свой рекорд»

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями о выходе в полуфинал турнира в Дубае

  • 23.02.2017 17:26
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brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина
© brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Дубае, который обеспечил ей рекордное 11-е место в рейтинге WTA.

- Я ожидала, что Лорен Дэвис все-таки вернется в матч. Проиграть 0-6 всегда нелегко, но я понимала, что она будет что-то менять. К тому же, на этом турнире она показывала хороший теннис. Поэтому я должна была оставаться спокойной, сохранять позитивный настрой. Мне понравилось, как я стартовала и как финишировала, играла агрессивно. Я знала, что будут и взлеты, и падения. Было понятно, что нужно прикладывать усилия и тогда я смогу контролировать игру.

В женском теннисе меньше стабильности? Даже в мужском теннисе, который считается более стабильным, бывает разное, как мы видели во время Открытого чемпионата Австралии. В топ-10 WTA выступают стабильные игроки, которые постоянно играют на высоком уровне. Многие уже давно находятся в топ-десятке и топ-пятерке.

Про свой рекорд в рейтинге я не знала, до начала турнира не смотрела, какие сценарии могут быть. Конечно, я счастлива, что поднялась выше.

Для меня это не первый сезон, когда ты провел хороший год, а потом нужно все защищать, и ты чувствуешь больше давления. В моей карьере этот период уже был, когда мне нужно было отстаивать свои первые высокие результаты. Не хочу говорить, что я очень уверена в себе, но я работаю над тем, чтобы показывать стабильные результаты.

Как я себя чувствую? Моя команда проделала хорошую работу. Я старалась сделать все, что в моих силах на сегодня. Сейчас уже концовка турнира, для всех это одинаковые условия, все немного устали. Но мы спортсмены, так что это нормально.

В полуфинале Элина Свитолина сыграет с победительницей встречи Анжелик Кербер - Ана Конюх.

Источник — Большой теннис Украины

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