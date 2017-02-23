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Дубай. Свитолина пробилась в полуфинал и обеспечила новый рекорд

Украинка победила американку Лорен Дэвис и поднимется на 11-ю строчку рейтинга WTA

  • 23.02.2017 15:36
  • 589 просмотров
  • 3 комментария
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twitter.com/ddftennis. Элина Свитолина
© twitter.com/ddftennis. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае.

В матче четвертьфинала Свитолина в двух сетах одолела американку Лорен Дэвис: 6/0, 6/4.

Эта победа позволит Свитолиной подняться на 11-ю строчку рейтинга WTA, установив таким образом личный и национальный рекорд.

В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Анжелик Кербер (2 место в рейтинге WTA) – Ана Конюх (36 место в рейтинге WTA).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    H4des
      H4des, 23.02.2017 16:06
    +3
    Молодець!
    Ссылка
    solova63
      solova63, 23.02.2017 16:06
    +3
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 23.02.2017 16:15
    0
    Молодец, что опять выиграла на классе, но, честно говоря, игра Элины мне не понравилась. Мало атакующих действий, частые ошибки при решающих, уже вроде не самых сложных, ударах. Другой вопрос, что Дэвис выглядела крайне перепуганной, настреляла такое количество невынужденных ошибок, что на пару трехсетовых матчей хватило бы. Но завтра это не будет иметь никакого значения, нас ждет совершенно другая игра.
    Кстати, сайт онлайн-рейтинга ставит Элину пока только на 12-е место. Кто-то явно ошибается.
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