Дубай. Свитолина пробилась в полуфинал и обеспечила новый рекорд

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае.
В матче четвертьфинала Свитолина в двух сетах одолела американку Лорен Дэвис: 6/0, 6/4.
Эта победа позволит Свитолиной подняться на 11-ю строчку рейтинга WTA, установив таким образом личный и национальный рекорд.
В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Анжелик Кербер (2 место в рейтинге WTA) – Ана Конюх (36 место в рейтинге WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кстати, сайт онлайн-рейтинга ставит Элину пока только на 12-е место. Кто-то явно ошибается.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.