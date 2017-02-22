Дубай. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал

Знаете, у Вас постоянно оговорки "по Фрейду". Говоря простым языком - у кого с чем проб...

Похоже у тебя с девчонками проблемы. Ну попробуй на мужиков переключиться, в европах все так дела...

куда смотрит ФФУ ???? СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ !!!! И потребовать покрасить в однотонный ! Когда у Зари б...