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Дубай. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка сумела обыграть Кристину Макхейл

  • 22.02.2017 16:43
  • 429 просмотров
  • 2 комментария
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vesti-ukr.com. Элина Свитолина
© vesti-ukr.com. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала престижного турнира WTA в Дубае (призовой фонд - $2,6 млн).

В третьем раунде Свитолина встречалась с американкой Кристиной Макхейл. Первый сет она проиграла, однако сумела переломить ход встречи и одержала победу в трех сетах: 4:6, 6:4, 6:3.

В следующем раунде Элина Свитолина померяется силами с американкой Лоурен Дэвис.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Fallanger
    online
      Fallanger, 22.02.2017 16:56
    +2
    много нервов, в третьем за счет физухи победила
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 22.02.2017 17:09
    +2
    Очередной валидол. В первом сете вела 3:1 и 40:15 на своей подаче. Но множество ошибок с обеих сторон и в сете победила та, кто ошибалась меньше. Во втором сете Элина вроде немного нащупала свой теннис, но снова 3:1, 40:15 на своей, и игра опять развалилась. Этому во многом поспособствовали два фонаревых нетбола в этом и предыдущем геймах в пользу Макхейл в фактически проигранных ей розыгрышах. При счете 3:4 я уже потерял надежду. А Элина - нет, цеплялась за каждый розыгрыш и выцарапала-таки сет. На третий сет сил у Макхейл просто не хватило, все-таки Свитолина одна из лучших в женском Туре по физической готовности.
    Но! Большой привет организаторам. Вчерашний матч Элины закончился поздно вечером, в районе 22.00 по местному времени. Это при том еще, что он был относительно недолгим. И сегодня игру ставят на 14.00. Дайте же человеку банально выспаться! А Макхейл играла вчера днем, примерно в то же время. что и сегодня. Вы или ставьте вчерашние матчи соперниц примерно в одно время, или хотя бы сегодняшнюю игру планируйте на вечер. Сегодня у Элины хватило здоровья на такой перепад по времени. Но она же не железная!
    Завтра играть с Дэвис, с которой у Элины хорошая статистика. Хорошо, что не с Макаровой. Главное, чтобы сил хватило.
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