Дубай. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала престижного турнира WTA в Дубае (призовой фонд - $2,6 млн).
В третьем раунде Свитолина встречалась с американкой Кристиной Макхейл. Первый сет она проиграла, однако сумела переломить ход встречи и одержала победу в трех сетах: 4:6, 6:4, 6:3.
В следующем раунде Элина Свитолина померяется силами с американкой Лоурен Дэвис.
Источник — Sport.ua
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Но! Большой привет организаторам. Вчерашний матч Элины закончился поздно вечером, в районе 22.00 по местному времени. Это при том еще, что он был относительно недолгим. И сегодня игру ставят на 14.00. Дайте же человеку банально выспаться! А Макхейл играла вчера днем, примерно в то же время. что и сегодня. Вы или ставьте вчерашние матчи соперниц примерно в одно время, или хотя бы сегодняшнюю игру планируйте на вечер. Сегодня у Элины хватило здоровья на такой перепад по времени. Но она же не железная!
Завтра играть с Дэвис, с которой у Элины хорошая статистика. Хорошо, что не с Макаровой. Главное, чтобы сил хватило.
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