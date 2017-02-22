Рио-де-Жанейро. Долгополов выбивает Феррера

Украинец Александр Долгополов продолжает успешно выступать на южноамериканских кортах.
После победы на турнире в Буэнос-Айресе, Долгополов удачно стартовал в Рио-де-Жанейро.
В матче первого круга киевлянин выбил из борьбы 6-ю ракетку турнира испанца Давида Феррера – 6:4, 6:4.
В следующем раунде Долгополову предстоит встреча с аргентинцем Орасио Себальосом.
Источник — Sport.ua
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