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Дубай. Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла Чжэн Сайсай

  • 21.02.2017 20:25
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brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина
© brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Дубае.

Во втором раунде Свитолина уверенно разобралась с Чжэн Сайсай из Китая. Поединок продолжался чуть более часа и закончился уверенной победой украинки в двух сетах: 7:5, 6:1.

В следующем раунде Элина Свитолина померяется силами с американкой Кристиной Макхейл.

Источник — Sport.ua

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