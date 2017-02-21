Дубай. Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Дубае.
Во втором раунде Свитолина уверенно разобралась с Чжэн Сайсай из Китая. Поединок продолжался чуть более часа и закончился уверенной победой украинки в двух сетах: 7:5, 6:1.
В следующем раунде Элина Свитолина померяется силами с американкой Кристиной Макхейл.
Источник — Sport.ua
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