Дубай. Бондаренко проходит экс-вторую ракетку мира

Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко вышла в третий раунд престижного турнира WTA в Дубае.
Во втором раунде Бондаренко встречалась с пятой ракеткой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой.
Украинка резво начала матч и выиграла четыре гейма подряд, после чего один гейма отдала сопернице. После пяти сыгранных геймов испанка приняла решение сняться из-за травмы.
Следующая соперница Бондаренко - Каролин Возняцки.
Источник — Sport.ua
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