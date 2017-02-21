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Дубай. Бондаренко проходит экс-вторую ракетку мира

Мугуруса снялась с матча по ходу второго сета

  • 21.02.2017 16:53
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Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко вышла в третий раунд престижного турнира WTA в Дубае.

Во втором раунде Бондаренко встречалась с пятой ракеткой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Украинка резво начала матч и выиграла четыре гейма подряд, после чего один гейма отдала сопернице. После пяти сыгранных геймов испанка приняла решение сняться из-за травмы.

Следующая соперница Бондаренко - Каролин Возняцки.

Источник — Sport.ua

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