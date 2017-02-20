Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP в Марселе.
Украинец преодолел два раунда и вышел в «основу».
В финале квалификационного турнира киевлянин встречался с итальянцем Томасом Фабиано и одержал волевую победу – 3:6, 7:6(3), 6:4.
Соперник Стаховского по первому раунду станет известен позже.
Источник — Sport.ua
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