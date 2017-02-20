Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP в Марселе.

Затем что Динамо может взять себе на заметку этого футболиста.

Єто просто ужас и безобразие вьІгнать Фримпонга! Ну кто же не знает славного малого Фримпонга? Бл...

Оценивать нужно то, что сделал футболист за футбольный год. То что он уже дал за это время. Здесь...

Если бы ты внимательно меня читал, то понял бы : "Однозначно если оценивать с точки зрения б...

Ладно я тебя понял. Давай пойдем отсюда обратного. Чем заслужил Циганков это звание? Там пока оди...