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Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP в Марселе

Украинец преодолел квалификацию

  • 20.02.2017 22:38
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Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP в Марселе.

Украинец преодолел два раунда и вышел в «основу».

В финале квалификационного турнира киевлянин встречался с итальянцем Томасом Фабиано и одержал волевую победу – 3:6, 7:6(3), 6:4.

Соперник Стаховского по первому раунду станет известен позже.

Источник — Sport.ua

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