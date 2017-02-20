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Победа Долгополова, финал Савчук, успехи Плишковой и Цонга

Sport.ua подводит итоги седьмой недели на турнира ATP и WTA

  • 20.02.2017 15:21
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argentinaopenatp.com
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На турнирах ATP и WTA завершилась седьмая соревновательная неделя. Sport.ua подводит итог прошедших турниров.

ATP

ABN Amro World Tennis Tournament. Победитель – Жо-Уилфрид Цонга. Парный разряд – Додиг/Гранольерс.

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный разряд

Турнир в Роттердаме стал наиболее рейтинговым и представительным среди всех мужских соревнований на этой неделе.

В квалификации выступал Сергей Стаховский, но в основную сетку пробиться не сумел.

Победу же на турнире праздновал француз Жо-Уилфрид Цонга. Он по ходу турнира выбил первую, третью и четвертую ракетку соревнований. В финале француз встречался с бельгийцем Давидом Гоффином и одержал волевую победу: 4:6, 6:4, 6:1.

Argentina Open. Победитель – Александр Долгополов. Парный разряд –  Кабал/Фара

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный разряд

В первую очередь, конечно, поговорим об Александре Долгополове. Киевлянин выиграл свой первый турнир ATP за три года, показав просто отличный теннис в Бразилии. Теннис далекий, конечно, от идеального, но все мы заждались от Саши именно игры, а не мучений.

За время турнира Долгополов не проиграл ни одного сета, выиграв пять матчей на одном дыхании. В финале был повержен японец Кеи Нишикори, который ранее не проиграл украинцу даже сета.

Победа позволила Александру вернуться в топ-50 мирового рейтинга и заработать 97 тысяч долларов призовых.

Будем надеяться, что травмы отступили и Саша проведет сезон на своем достойном уровне, при котором он находился в топ-20.

Memphis Open. Победитель – Райан Харрисон. Парный разряд – Бекер/Мектич

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный разряд

На соревнованиях в Мемфисе победу одержал американец Райан Хариссон. Интересно, что ни один из сеяных теннисистов не добрался даже до полуфинала.

В финале Харрисон встречался с перспективным грузином Николозом Басилашвили – 6:1, 6:4. Басилашвили уже во втором круге расправился с мощным Иво Карловичем.

WTA

Qatar Total Open. Победитель – Каролина Плишкова. Парный разряд – Среботник/Спирс

Результаты турнира (PDF):
Одиночный разряд
Парный разряд

У женщин на прошлой неделе прошел всего один турнир, так как основная масса теннисисток играла Кубок Федерации неделю назад и решила взять небольшую паузу.

В одиночном разряде в Катаре у нас не сложилось. Бондаренко и Козлова вылетели еще на стадии квалификации, а вот в парном турнире продолжает радовать Ольга Савчук.

На турнире в Дохе украинка дошла до своего второго финала подряд, в этот раз Савчук/Шведова проиграли дуэту Среботник/Спирс.

В обновленном парном рейтинге WTA Ольга Савчук занимает 41-е место в мире!

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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