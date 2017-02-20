U-14: Сборная Украины переиграла Россию в финале Зимнего Кубка Европы

Женская сборная Украины U-14 завоевала Зимний кубок Европы по теннису. В финале украинки одолели сборную России со счетом 2:1. В составе нашей команды выступали Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко.
Финал
Украина – Россия – 2:1
Дарья Лопатецкая – Мария Бондаренко – 6:0, 6:2
Любовь Костенко – Мария Тимофеева – 2:6, 3:6
Костенко/Лопатецкая – Селехметьева/Тимофеева – 7:6(5), 3:6, 10-2
Добавим, что это второй подряд триумф наших юных теннисисток на Зимнем Кубке Европы.
Источник — Большой теннис Украины
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