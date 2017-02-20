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U-14: Сборная Украины переиграла Россию в финале Зимнего Кубка Европы

Украинские теннисистки победили со счетом 2:1

  • 20.02.2017 09:44
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Метки
tenniseurope.org
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Женская сборная Украины U-14 завоевала Зимний кубок Европы по теннису. В финале украинки одолели сборную России со счетом 2:1. В составе нашей команды выступали Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко.

Финал
Украина – Россия – 2:1

Дарья Лопатецкая Мария Бондаренко 6:0, 6:2
Любовь Костенко Мария Тимофеева 2:6, 3:6
Костенко/Лопатецкая Селехметьева/Тимофеева 7:6(5), 3:6, 10-2

Добавим, что это второй подряд триумф наших юных теннисисток на Зимнем Кубке Европы.

Источник — Большой теннис Украины

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