U-14: Сборная Украины переиграла Россию в финале Зимнего Кубка Европы

Ну то питання не у футболістові, а у закритому ортодоксальному світогляді українського футбольног...

Типа Русский немец?Ну и глупость,Украина по футболу реально сильнее всех пост(СССР!Не ведитесь ,л...

Ох уж эти заголовки. Тайсон тоже рассказывал, как он любит Украину, прока не поманили из Бразилии...