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Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Если буду здоров, тогда многое будет возможно»

Украинец рассказал о победе на турнире в Буэнос-Айресе

  • 20.02.2017 09:28
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argentinaopenatp.com
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Первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал свою победу на турнире в Буэнос-Айресе.

«На этой неделе я не проиграл ни одного сета, а в финале победил у Нисикори. Конечно, с уверенностью можно сказать, что это была идеальная неделя.  Сегодня я чувствовал себя довольно спокойно: в финале, как и на протяжении всего турнира, мне не пришлось играть с местными теннисистами. Если бы моим соперником в финале был аргентинец, тогда было бы гораздо тяжелее. В этом сезоне я почувствовал очень хороший прием со стороны зрителей.

Тактика на матч была играть агрессивно, даже более агрессивно, чем в прошлые дни. Я не очень хорошо отдохнул перед финалом, поэтому стремился делать розыгрыши как можно более короткими.

Последние два-три года мне было тяжело оставаться сильным психологически, потому что у меня было много травм. Из-за этого приходилось пропускать несколько месяцев, потом уходило время на восстановление. Травмы не помогают мне чувствовать уверенность, что я могу провести целый сезон, выступая на уровне топ-10. Поэтому сейчас моя главная цель - оставаться здоровым. Если я буду здоров, тогда многое будет возможно», - сказал Долгополов.

Источник — Большой теннис Украины

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