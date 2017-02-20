Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Если буду здоров, тогда многое будет возможно»

Первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал свою победу на турнире в Буэнос-Айресе.
«На этой неделе я не проиграл ни одного сета, а в финале победил у Нисикори. Конечно, с уверенностью можно сказать, что это была идеальная неделя. Сегодня я чувствовал себя довольно спокойно: в финале, как и на протяжении всего турнира, мне не пришлось играть с местными теннисистами. Если бы моим соперником в финале был аргентинец, тогда было бы гораздо тяжелее. В этом сезоне я почувствовал очень хороший прием со стороны зрителей.
Тактика на матч была играть агрессивно, даже более агрессивно, чем в прошлые дни. Я не очень хорошо отдохнул перед финалом, поэтому стремился делать розыгрыши как можно более короткими.
Последние два-три года мне было тяжело оставаться сильным психологически, потому что у меня было много травм. Из-за этого приходилось пропускать несколько месяцев, потом уходило время на восстановление. Травмы не помогают мне чувствовать уверенность, что я могу провести целый сезон, выступая на уровне топ-10. Поэтому сейчас моя главная цель - оставаться здоровым. Если я буду здоров, тогда многое будет возможно», - сказал Долгополов.
Источник — Большой теннис Украины
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