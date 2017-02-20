Рейтинг ATP. Долгополов вернулся в топ-50

Украинский теннисист Александр Долгополов поднялся в топ-50 рейтинга ATP после победы на турнире в Буэнос-Айресе. 28-летний киевлянин сделал рывок на 16 позиций вверх и на данный момент занимает 50-ю позицию списка.
В топ-10 произошло лишь одно изменение: Давид Гоффен (Бельгия) потеснил Гаэля Монфиса (Франция) с десятого места, установив свой личный рекорд.
Илья Марченко опустился на 3 пункта и теперь на 93 позиции. Сергей Стаховский остался на 107 месте.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.