Рейтинг ATP. Долгополов вернулся в топ-50

Типа Русский немец?Ну и глупость,Украина по футболу реально сильнее всех пост(СССР!Не ведитесь ,л...

Ох уж эти заголовки. Тайсон тоже рассказывал, как он любит Украину, прока не поманили из Бразилии...

шансов за Аргентину? я думаю если будет забивать стабильно то будут, но нужно понимать что шансы ...