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Рейтинг ATP. Долгополов вернулся в топ-50

Украинский теннисист поднялся на 16 позиций

  • 20.02.2017 08:55
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argentinaopenatp.com. Александр Долгополов
© argentinaopenatp.com. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов поднялся в топ-50 рейтинга ATP после победы на турнире в Буэнос-Айресе. 28-летний киевлянин сделал рывок на 16 позиций вверх и на данный момент занимает 50-ю позицию списка.

В топ-10 произошло лишь одно изменение: Давид Гоффен (Бельгия) потеснил Гаэля Монфиса (Франция) с десятого места, установив свой личный рекорд.

Илья Марченко опустился на 3 пункта и теперь на 93 позиции. Сергей Стаховский остался на 107 месте.

Источник — Sport.ua

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