Долгополов выиграл турнир в Буэнос-Айресе

то что наша власть не нашла за три года, альтернативный способ углю, который добывается на оккупи...

Молодец, наконец то снято проклятие Нисикори, и за одно турнир выиграл.

Несподівано... невже Долго повертається?))Але Кеі сьогодні був мертвий..ледве по корту ходив

---Ну тогда нужно переходить к баскетбольным правилам.Там такой контакт дается как фол.---Почему ...

назло маме отморожу уши. глупость, особенно учитывая что пенальти там реально был