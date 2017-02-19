Долгополов выиграл турнир в Буэнос-Айресе

Украинец Александр Долгополов выиграл турнир серии ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе с призовым фондом 624 тысячи долларов.
Наш теннисист обыграл 5-ю ракетку мира Кеи Нисикори в двух сетах (7:6, 6:4). Этот титул стал первым в серии АТР для украинцев с 2014-го года.
Источник — Sport.ua
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Але Кеі сьогодні був мертвий..ледве по корту ходив
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