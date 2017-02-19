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Долгополов выиграл турнир в Буэнос-Айресе

Украинский теннисист в финале обыграл пятую ракетку мира

  • 19.02.2017 21:12
  • 433 просмотров
  • 3 комментария
Метки
overbetting.net. Александр Долгополов
© overbetting.net. Александр Долгополов
Украинец Александр Долгополов выиграл турнир серии ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе с призовым фондом 624 тысячи долларов.
 
Наш теннисист обыграл 5-ю ракетку мира Кеи Нисикори в двух сетах (7:6, 6:4). Этот титул стал первым в серии АТР для украинцев с 2014-го года.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    pylyporlyk
    online
      pylyporlyk, 19.02.2017 21:14
    +4
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 19.02.2017 21:17
    +3
    Молодец, наконец то снято проклятие Нисикори, и за одно турнир выиграл.
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    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 19.02.2017 21:19
    +1
    Несподівано... невже Долго повертається?))
    Але Кеі сьогодні був мертвий..ледве по корту ходив
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